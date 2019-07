Endelig ble det Amanda og Malisas tur

Da familiens forrige storbåt ble døpt, ble de snytt for gudmor-æren, så denne gangen var det ingen tvil om hvem som skulle få svinge champagnen.

- Ja, den jobben hadde de krav på, ler Kristian Kransvik.

Da "Bernt Oskar" ble døpt for ni år siden var det Tor-Gunnars mor, Jorunn som sto for det seremonielle. Den jobben

hadde Amanda og Malisa veldig lyst på, men måtte pent finne seg i en plass blant publikum.

- Så nå var det vår tur, slo de to bunadskledte 15-åringene fast mens de smilte om kapp med sola i Svolvær havn.

Rederiet kunne neppe fått en bedre ramme rundt dåpen av 43 meter lange "Knut Olav". I 25 graders sommervarme i en feststemt havn møtte venner, naboer, fiskerkolleger, ordfører og de fleste som kunne krype og gå frem for å ta nybåten i nærmere øyesyn.

Storbåten til 117 millioner kroner betegnes av rederne selv som "nøktern og tradisjonelt" utformet, med standard godt utprøvde løsninger for det meste. Båten har et lasterom på 500 kubikkmeter, og er som alle andre store kystbåter rigger for å levere levende hvitfisk.

Etter at festlighetene er over drar båten søndag på Finnmarks-fiske for å teste utstyret og for å starte fisket på et kvotesett som så langt i år ikke er rørt. Det går dermed mot en travel høst og vinter for den driftige fiskerfamilien fra Lofoten.