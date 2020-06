Endelig dåp

MS «Jens Kristian» døpes i Måløy lørdag. Etter 4,5 år er Sondre Rødberg Kristoffersen endelig i mål. - Nærmere 200 millioner er mye for en kystfiskebåt, men så er den ikke helt som alle andre.

Det sier han til Fiskeribladet.

Hele prosjektet med nybåten holdt på å gå overende da det polske veftet som fikk oppdraget, gikk konkurs. Kristoffersen lyktes i å få det halvferdige fartøyet til Norge hvor det ble ferdiggjort. Den siste finpussen har vært gjort ved Stadyard-verftet på Raudeberg i Måløy kommune.

«Jens Kristian» er oppkalt etter Sondre Rødbergs far som døde i ung alder i 2012. Han hadde bygget opp et solid kystfiskerederi i hjemkommunen Alta. Unggutten hadde et nært forhold til sin far. Når seremonien er unnagjort, vil de gå til Finnmark. Etter en stopp og markering i Alta, vil de gå rett på havet for å fiske hyse.

- Jeg ser lyst på fremtiden for fiskeri til tross for alle trusler i markedet. Verden må ha mat og når vi kan levere det beste fra havet med kvalitet fra øverste hylle, er jeg ikke redd for at vi ikke skal lykkes, sier Kristoffersen til avisen.