Endelig en ekte 90-foting

Drøyt 15 år etter at 90-fotingene fikk lov å vokse så mye de bare ville, har en ny større kystbåt sett dagens lys. Navn: Remøybuen. Lengde: 27,99 meter.

- Fordi vi med en båt under 28 meter kan delta i blåkveitefisket. Og fordi byggekostnadene på en mindre båt holdes lave, sier reder Hans Sigvald Remøy (65) fra Fosnavåg til Kyst og Fjord. Når dette skrives, ligger båten ved kai og losser sin aller første torskefangst ved Lerøy I Båtsfjord. Og det vil den fortsette med, til nyttårsklokkene ringer.

Bygget som en småtråler

Båten blir karakterisert som et blikkfang, med styrhus helt framme og trålport i hekken. Med 420 bruttotonn fordelt på 28 meter skrog og huset helt framme, snakker vi om en båt som byr på mye bevegelse for mannskapet, sammenlignet med en «vanlig» båt i gruppen stor kyst. Til gjengjeld er det et styrhus med lite støy, med god avstand til maskinen lenger akter.

- Det er jo en kystbåt. Blir været for dårlig, må den til kai.

«Remøybuen» er bygget som en småtråler, men er snurrevadbåt, forteller Remøy, som opprinnelig planla at båten skulle levere fersk fisk, iset i kar, uten fryseri og med tradisjonelle hydrauliske vinsjer. Slik gikk det ikke, det ble både fryseri og nyutviklede elvinsjer og elektriske nottromler om bord, i en båt som egentlig er «for liten» for slikt utstyr. Båten ble også tyngre og drygere enn først planlagt, og prisen økte, fra et overslag på 60 millioner til endelig sluttsum på 90 millioner kroner.

Kun hvitfisk

Den største forskjellen fra en «vanlig» 90-foting finner vi kanskje i kvotesettet. Dette er ingen kombinasjonsbåt med både torskekvoter og store pelagiske kvoter, men en mer og mindre rein snurrevadbåt, som også har muligheten for linedrift . Råstoffbasen er snaut 1600 tonn hyse, 215 tonn sei og 211 tonn torsk. Pluss en liten kystmakrellkvote for garn/snøre.

Båten er sterkt forsinket, og Remøy har ingen forhåpninger om å få hele hysekvota på land dette året. Men torskekvota skal de ta.

Etter et prøvehal på Nordmøre i begynnelsen av måneden gikk båten på sitt første ordinære sjøvær i denne uka. Etter noen timers fiske utfor Båtsfjord lå det 14-15 tonn fisk i rommet, mest torsk.

Fartøyet har et mannskap på 16, fordelt på to skift, men nå i starten er de ni om bord, til de blir drillet på nybåten. Båten har lugarkapasitet for 11 personer. Fabrikken betjenes av tre personer og prekeverer 20 tonn fisk i døgnet. Frysekapasiteten ligger på 15-18 tonn i døgnet.

Sluttet med brønbåt

Remøy drev tidligere rederi med flere ulike virksomheter, mest med brønnbåt i laksenæringa, men også fiskeri. Nå er det bare dette ene fartøyet i rederiet. Etter at skroget kom fra Romania skulle båten ferdigstilles ved Vard Aukra, men prosjektet ble flyttet til Tomrefjord. Fartøyet skulle vært levert for rundt et år siden, men ble sterkt forsinket. Rederiet har de siste par årene vært mer og mindre sovende, med bare 2-3 millioner i omsetning. I et normalår vil båten fiske for rundt 20 millioner kroner.

Remøy har med seg partnerne Dag Remøy, Vegard Kvalsvik og Helge Kvalsvik i rederiet.

Hans Sigvald Remøy regner «Remøybuen» som en ny generasjon miljøbåt under 28 meter. Elektriske vinsjer og den elektrisk drevne fabrikken får strøm fra to aggregater på 320 kilowatt. Også motorer er miljøvennlig og rimelig i drift, med nedgiret turtall og en propell på 270 cm i diameter.

- Så langt tyder alt på at vi har fått en glimrende sjøbåt, der alt virker som det skal. Men så langt har vi bare hatt godvær, så det gjenstår fortsatt å oppleve båten i dårlig vær.

Fakta Remøybuen:

Lengde: 27,99 meter

Bredde: 9,5 meter

Bruttotonnasje: 420

Motor: 1006 hk

Lugarkapasitet: 11 personer