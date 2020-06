Endelig er ungdomssesongen i gang

I dag går startskuddet for ungdom som skal ha sommerjobb som fisker.

– Nå er ungdomsfisket i gang. Dette er en gyllen mulighet for ungdom til å få et innblikk i fiskeryrket, og forhåpentligvis gir dette mersmak til å velge dette som yrke. Med tanke på koronasituasjonen er det godt å se at denne sommerjobben fortsatt står som et tilbud til de unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Ungdomsfiskeordningen gjelder for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august. Så langt har 196 ungdommer over hele landet meldt seg på.

Oversikten finner du her.

– Selv om sesongen har startet er det fortsatt mulighet å melde seg på. Mange har vist interesse i år også, men jeg oppfordrer enda flere til registrerer seg. Dette er en god mulighet til å skaffe seg god arbeidserfaring i sommer, sier Ingebrigtsen.

Det er nye krav fra i år som gjelder alle ungdomsfiskere. Dersom en bruker et fartøy som ikke er merkeregistret skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistrene. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene skal registreres på seddel.