Endelig klart for NH90

Kystvakten har omsider fått grønt lys for å ta med sin nye arbeidshest på jobb.

Foto: Kystvakta

Innfasingen av den nye helikoptertypen har vært et langt lerret å bleke for Kystvakten, men ifølge NRK er den siste hindringen nå ryddet av vegen. Det var Kyst og Fjord som i januar brakte nyheten om at NH90 ikke var klarert for å stå parkert om bord på et fartøy som rullet mer enn 20 grader.

Men nå er også den saken sjekket ut, og Kystvakten kan endelig dra til havs med full kapasitet. I alle fall på ett fartøy. For fortsatt venter de på resten av leveransen av i alt åtte NH90 helikoptre. Det vil ifølge NRK ta både måneder og år før Kystvakten har full kapasitet på alle sine skip.

Påtroppende sjef for Kystvakt nord på Sortland, Ottar Haugen gleder seg til den dagen kommer.

– NH90 som maskin er et fantastisk verktøy, både med plass i kabinen, rekkevidde, fart, og avisningsutstyr som gjør at vi kan operere i veldig ugunstige værforhold, sier kommandør Haugen til NRK.

Etter planen skulle det første NH90 vært satt inn i operativ tjeneste allerede i 2006.