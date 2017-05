Endelig kom prisen

Finn Tore Frantzen fra Båtsfjord er kåret til årets kvalitetsfisker. – Endelig, kan han nesten si etter å ha siklet etter prisen i flere år.

Foto: Øystein Ingilæ

- Den er min, har han allerede proklamert ved minst et par anledninger tidligere. Under årsmøtet i Norges Råfisklag kunne han endelig innkassere prisen som han har drømt om helt siden kompisen og rivalen Jens-Einar Bjørkås Johnsen for fem år siden ble kåret til årets kvalitetsfisker, eller skreifisket som det het dette året. Dermed kunne han samtidig ta «fliren av auan» på alle som har ledd av hans bombastiske uttalelser.

Varmer

- Klart det varmer å få en slik pris. Nå har det vært mest for fleip jeg har sagt at jeg skal ha prisen. Når det nå gikk i oppfyllelse, er det selvsagt svært hyggelig. For dette et jo fiskerinæringens Oscar, den aller gjeveste prisen man kan oppnå som fisker, sier Finn Tore Frantzen til Kyst og Fjord.

Samtidig mener han at prisen er med på anerkjenne den ekstra innsatsen enkelte fiskere gjør for til en hver tid å kunne levere en jevn høy kvalitet på alle fangster gjennom hele året.

Motiverende

Han mener det i dag er alt for mye fokus på kvantitet i stedet for kvalitet.

- Derfor er det motiverende at det er etablert en utmerkelse for de som fokuserer på kvaliteten på fangsten, sier Franzen som både var rørt og glad over at hans mangeårige drøm endelig ble oppfylt.

Kravstor

For Finn Tore Frantzen har kvaliteten på fisken han leverer hele tiden stått i fokus. Han stiller krav både til seg selv, og hvordan fisken hans behandles etter at den er levert. Det siste har blitt spesielt viktig for ham, etter at han ble med på Arctic Supreme-konseptet til Norway Seafoods, der fiskerne har sin egen tagg som festes på hver enkelt fisk før den sendes ut til ferskdiskmarkedet.