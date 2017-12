Endelig på vei hjem

Kristian Benonisen og resten av mannskapet er endelig på tur nordover med splitter nye «Sander Andre». Den er en drøm av en fiskebåt!

Sander Andre

Byggeprosessen har ifølge rederen forløpt uten store overraskelser eller problemer, og da Kyst og Fjord snakket med Benonisen tidligere denne uka, var de straks på tur til Måløy for å hente nota og rigge seg for fiskeriprøvetur.

Fra dåpen

- Da er det gjerne om å gjøre ikke å få fisk, humrer han.

Hensikten med testingen er bare å få kjørt bruket i vannet og få testet at vinsjer og utstyr gjør som det skal ute på havet.

Nybygget er arrangert med CO2 RSW anlegg og fem RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Videre har fartøyet to notbinger og kombi-vinsjer for not og snurrevad. Vinsjene har trekkraft på 25 tonn og kapasitet på 12 kveiler ø54mm snurrevadtau. Vakum-anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra snurpenot og fra snurrevad-not.

Stor fest da Sander Andre ble levert.

Kommandosentralen om bord.

På veg ut fra verftet.

Her bør man kunne ta seg igjen mellom øktene.

Det er intet å si på interiørdesignet.

Fra rorhuset.