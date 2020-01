Endrer føringsordninga for låssatte fangster

Det blir endringer i føringsordninga for låssatte fangster i pelagisk fiskeri..

Fiskeridirektøren skriver i en melding at direktoratet har bestemt at føringspoolen, ordninga for føring av låssette fangstar i pelagisk fiske, ikke skal videreføres i sin nåverende form. Næringa vil bli invitert til møte medio mars.

Salslagene og Fiskeridirektoratets regioner og Sjøtenesten er bedt om å komme med skriftlige innspill til risikoer som ligger i dagens ordning, og forslag til bedringar. På bakgrunn av tilbakemeldingene vil Fiskeridirektoratet utarbeide et forslag til revidert dispensasjonsordning.

Næringa vil bli invitert til møte medio mars, der man gjennomgår erfaringene med dagens ordning og diskuterer Fiskeridirektoratets forslag til reviderte vilkår. Medio april vil ferdig rapport med revidert poolordning legges fram, skriver Fiskeridirektoratet en melding på sine nettsider.