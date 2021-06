Endrer utbudsområdene for makrell i nord

Fra i går ble det gjort justeringer i utbudsreglementet for konsumfangster, melder Sildesalgslaget.

Norges Sildesalgslag har i vår foretatt en gjennomgang av utbudsreglementet herunder rådført seg med kjøperorganisasjonene (Sjømat Norge og Sjømatbedriftene) om saken. Det er spesielt makrell som har utløst en nærmere gjennomgang av regelverket. Kort fortalt er utbudsreglementet for makrell for fangster fisket nord for 63°N blitt endret i tillegg til at Austevoll (utbudsområde 19) er gått ut.

Se det nye utbudsrglementet her:

Med hensyn til sistnevnte er Austevoll blitt erstattet av Måløy/Florø (utbudsområde 20) om Austevoll har vært det nordligste punktet i utbudsområdet (dvs det nærmeste området som følger nord for Austevoll) og likedan er Austevoll erstattet med Karmsund (utbudsområde 16) om Austevoll har vært det sydligste punktet i utbudsområdet (dvs det nærmeste området som følger sør for Austevoll).

Endringene foreslått for makrellfisket nord om 63°N skyldes de utfordringer som følger av at fisket i 2021 vil bli i andre områder og til andre tider enn tradisjonelt og for å bidra til at best mulig kvalitet landes.