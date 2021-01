Endring for dynamiske minstepriser

- Viktig oppdatering! Norges Råfisklag starter fra og med kommende uke med ukentlig beregning av dynamiske minstepriser for torsk/hyse/sei. Årsaken er det nervøse ferskfiskmarkedet, særlig i Europa. Det gjør at fiskekjøperne trenger økt spillerom for å respondere på endringer i markedet, noe vi har forståelse for, melder Råfisklaget på sine Facebook-sider.

Dette er selvsagt ikke noe soloutspill fra Norges Råfisklag. På deres nettsider er det utfyllende opplysninger:

- Kjøperorganisasjonene Sjømat Norge/Sjømatbedriftene/Fiskekjøpernes Forening og Norges Råfisklag er enig om inntil videre å beregne dynamiske minstepriser for torsk/hyse/sei for en uke av gangen. Dagens beregning gjelder derfor for kommende uke. Ny beregning gjennomføres fredag 29.01.21.

Dette er de nye prisene fra mandag 25.1 for torsk, sei og hyse:

Dynamisk minstepris hyse 18.01-31.01 25.01 - 31.01 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Hyse over 0,8 kg, krokfanget 13,50 13,25 Hyse over 0,8 kg10,00 9,75 9,50 Hyse under 0,8 kg 5,75 5,50 Sløyd med hode Hyse over 0,98 kg, krokfanget 10,99 10,79 Hyse over 0,98 kg 7,94 7,73 Hyse under 0,98 kg 4,68 4,48 Rund * Hyse over 1,1 kg, krokfanget 9,34 9,16 Hyse over 1,1 kg 6,66 6,49 Hyse under 1,1 kg 3,81 3,63 * Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

Dynamisk minstepris torsk 18.01 - 24.01 25.01 - 31.01 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 26,00 25,25 Torsk 2,5-6,0 kg 24.00 23,25 Torsk 1,0-2,5 kg 22,75 22,00 Torsk under 1,0 kg 20,00 19,25 Rund Torsk over 9,0 kg 17,33 16,83 Torsk 3,7-9,0 kg 16,00 15,50 Torsk 1,5-3,7 kg 15,17 14,67 Torsk under 1,5 kg 13,33 12,83 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 20,00 19,50 Levendetorsk minst 2 kg 22,00 21,50 Levendetorsk 1-2 kg 15,00 14,50 Levendetorsk under 1 kg 11,15 11,00