Endte på mer enn 11,5 milliarder

De endelige tallene for Norges Råfisklags omsetning i 2016 er klare. Totalt landet fangst var i antall kg mer enn i 2015 og i 2014.

Foto: Dag Erlandsen

- Aldri tidligere er det gjennom Råfisklaget omsatt fangst til høyere samlet verdi enn i 2016. De offisielle tallene viser at omsetningen mellom fiskere og fiskekjøpere endte på hele 11,5 milliarder kroner, opp fra forrige topp på 9,7 milliarder i 2015. Av dette sto norske fiskere for 9,1 milliarder, opp fra 7,8 milliarder året før. Både totalt og for norske fiskere er dette nye toppnoteringer, heter det i meldingen som er signert Råfisklagets informasjonsleder Thor Kalsaas..

Den samlede omsetningen i Norges Råfisklags distrikt endte i 2016 på 11,5 milliarder kroner – 11.538 millioner kroner. Dette er en oppgang på 1.806 millioner eller 19 prosent fra 9.732 millioner kroner i 2015. Fangst fra norske og utenlandske fiskefartøy utgjorde henholdsvis 9.066 og 2.472 millioner kroner, økninger på henholdsvis 17 prosent og 26 prosent fra 2015.

Sammenlignes omsetningen i 2016 mot tidligere år, så står verdien seg enten det måles i løpende kroner eller om det korrigeres for inflasjon. Forrige topp både i løpende kroner og inflasjonskorrigert var 2015 med 9.732 millioner (løpende) og 10.212 millioner (inflasjonskorrigert). Det tredje beste året var 1999 med 6.560 millioner (løpende) og 9.407 millioner (inflasjonskorrigert).

For tredje år på rad

Det ble omsatt til sammen 1.123.000 tonn (rund vekt) fangst gjennom Norges Råfisklag i 2016. Dette er ny toppnotering og tredje år på rad i Råfisklagets historie med samlet fangst på over 1 million tonn. Omsetningen var 1.058.000 tonn i 2014 og 1.036.000 tonn i 2015 (rund vekt).

Torsk utgjør nesten 60 prosent

Totalt fra norske og utenlandske fiskefartøy ble det i 2016 omsatt 481.000 tonn torsk (rund vekt) til verdi 6.788 millioner kroner. Dette er en økning på 2 prosent i kvantum og 20 prosent i verdi fra 2015. Torsk utgjør 43 prosent av samlet kvantum og 59 prosent av samlet verdi i 2016. Ordnet etter verdi av den samlede omsetningen i Råfisklaget i 2016 følger deretter artene hyse (10 prosent), sei (7 prosent), reker (6 prosent), snøkrabbe (5 prosent), blåkveite (4 prosent) og kongekrabbe (3 prosent).

Stor oppgang for krabbe

Totalt fra norske og utenlandske fiskefartøy ble det i 2016 omsatt 17.450 tonn snøkrabbe til verdi 533 millioner kroner. Dette er en økning på hele 87 prosent i kvantum og 118 prosent i verdi fra 2015. Status for kongekrabbe er 2.640 tonn omsatt til verdi 332 millioner kroner i 2016. Dette er en økning på 21 prosent i kvantum og 78 prosent i verdi fra 2015.