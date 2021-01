Endte på over ti milliarder

Sildesalgslagets omsetning endte på 10,04 milliarder i 2020 - etter en eventyrlig opptur på hele 24 prosent.

Makrell ble den den største bidragsyteren til rekordåret, der de økte omsetningen med 1,93 milliarder kroner. Men oppsummeringen fra sildelaget viser at også sild og tobis bidro med solide tall. .

Sold prisvekst

Oppsummeringen som Norges Sildesalgslag presenterte fredag viser at nvg-sild og nordsjøsild økte i verdi med til sammen 600 millioner, mye grunnet høyere pris, mens makrell stod for en økning på 500 millioner, godt hjulpet av en kraftig kvoteøkning. En stor tobiskvote, med økte priser for mel- og oljeproduksjon, gav 500 millioner i høyere verdi i 2020 mens verdien på kolmule steg med 280 millioner utover fjoråret selv med en liten kvoteøkning.

Totalt 1 610 000 tonn fisk ble omsatt gjennom Sildelaget i 2020, opp fra 1 420 000 tonn i 2019.

Utenlandske bidro

Utenlandske fartøyer, 49 i tallet, leverte fangster for nesten 1,8 milliarder kroner i Norge, over 335 millioner mer enn i 2019. Her er det makrell som står for mesteparten av verdien. Økningen i kvantum fra utenlandske fartøy er på 46 000 tonn til totalt 172 000 tonn. Det viser at norsk fiskerinæring er veldig konkurransedyktig i jakten på råstoff

Norske fartøyer leverte 139 000 tonn råstoff til utenlandske kjøpere i 2020, en nedgang på 14 000 tonn fra 2019. Kolmule og tobis stod for de største kvantumene levert til utlandet. I verdi var de fangstene verdt 586 millioner, opp 20 millioner fra 2019.

Hele 550 norske fartøyer leverte fangster gjennom Sildelaget i 2020, i tillegg til de 49 utenlandske fartøyene som tok turen hit. På landsiden sto 94 kjøpere klar til å ta imot fangstene, og ikke minst, få produktene ut i verden.

Totalomsetning 2020 vs 2019 ( verdier i 1000)

2020

(tonn) 2019

(tonn) % 2020

Verdi 2019

Verdi % 2020

kr/kg 2019

kr/kg %) Totalt 1 610 958 1 420 094 13,4% 10 042 662 8 112 484 24% 6,23 5,71 9%

