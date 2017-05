Engasjement på topp

I gråværet, med nordøst kuling og enkelte haglbyger, ankom fiskeriminister Per Sandberg og hans følge Vardø torsdag. Utenfor kulturhuset i landets nordøstligste by hadde over 300 mennesker møtt opp som velkomstkomité.

Foto: Bjørn Hildonen

Utenfor ble FrP-delegasjonen møtte med en spesiell «Sandberg»-sang og velkomstkomitéen, med Vegard Bangsund og Eva Lisa Robertsen i spissen.

Nedleggelse

Etter en kort velkomsttale, der Sandberg fikk overrakk en høtt med hilsen fra kystopprøret, bar det inn i en kultursal. Her ble delegasjonen møtt av den fullsatte salen med høflig applaus. Høfligheten skulle ikke vare lenge. Ordfører Robert Jensen ønsket alle velkommen og understreket at fisken skal landes i Vardø. Han kom også med opplysninger om at bedriften Arctic Catch på Svartnes vurderer å legge ned sin filétproduksjon. Dette fordi bedriften ikke får nok råstoff. Han la til det faktum, at grunnet dagens fiskeripolitikk, står om lag et 20-talls boliger ledig i Vardø.

Så var det en av initiativtakerne til de som vardøværingene betegner som det nye Kystopprøret, Vegard Bangsund sin tur på talerstolen.

Av dirigenten fikk han beskjed om å begrense sitt innlegg til fem-seks minutter. Det ble over 20 minutter. Han sparte ikke på karakteristikker om dagens fiskeripolitikk og fiskeriministerens forslag til en ny politikk. Bangsund ble gjentatt ganger avbrutt av rungende applaus.

Ny statsrådstittel

Innledningsvis sa Bangsund at vardøværingene setter pris på besøket.

- Vi her i Vardø sett pris på at «raserings- og utarmingsministeren» gidder å ta seg bryet med å komme hit, å forklare oss vanlige dumme folk hvordan det å privatisere fiskeressursene skal sørge for at vi her i Nord-Norge skal få vekst og oppblomstring. Det er fælt å se ressursene våre bli gitt vekk, til storkapitalen fra Vest-Norge, for Finnmarks del Havfisk-Lerøy, sa Bangsund.

Han fortsatte å hamre løs. Hevdet blant annet at kvoter ble solgt på loppemarked i første omgang til Kjell Inge Røkke.

Skaper ikke arbeidsplasser

- Han fikk dem billig, nettopp for at han lovte å holde folk i arbeid her i Vardø, men vi så han aldri igjen etter sitt første besøk. Samfunnets overgriper fikk det han ville for så å dra av går til Hammerfest for å gjøre det samme der. Ser dere ikke galskapen i det her? Det er kommunene sin fisk, fra Bugøynes i øst til Stamsund i sør, og ikke minst Hammerfest som mistet enormt med ressurser. Du, Per Sandberg, tilbyr kystflåten under 15 meter, 20 prosent av fiskeressursene og tilbyr 80 prosent til noen få menn som ikke bryr seg det minste om samfunn som ligger øde etter dem. Og enda mene du vi skal klappe i hendene. De 20 prosentene du vil gi oss utgjør 100-150 tonn ekstra på ett år i Vardø, Det vil i praksis si, ikke en eneste arbeidsplass, sa Vegard Bangsund.

Fiskeriminister Per Sandberg sa på sin side at en omlegging av fiskeripolitikken er nødvendig. Den som er ført til nå er ikke bærekraftig. Han understreket gang på gang at noe nytt må komme.

Aksjonen fortsetter

- Vi prøver å legge om hele systemet. Dagens pliktsystem fungerer ikke. Derfor må vi konsentrere oss om et nytt kvotesystem, det er jeg overbevist om vil gi vekst til fiskeriavhengige kommuner, også Vardø, sa Per Sandberg.

Eva Lisa Robertsen, som også står sentral i Kystopprøret, sier til Kyst og Fjord at det på møtet ikke kom noe nytt fra fiskeriministeren, bortsett ra at engasjementet i Vardø etter fiskeriministeren besøk er enda større.

- Vi akter ikke å legge ned aksjonen, tvert imot. Nå ønske vi at hele nasjonen ser hva som er i ferd med å skje, sier Robertsen.