Engasjerer seg i fiskejobber

At norsk fisk skaper dobbelt så mange jobber i utlandet som her hjemme har fått fagforeningen Industri Energi til å engasjere seg.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Fagforbundet Industri Energi peker på at Norge har et økende behov for å skape arbeidsplasser i kjølvannet av nedskjæringene i oljebransjen. Forbundet vil ifølge NRK at fisk som fanges på norske kvoter, også skal leveres og produseres i Norge.

- Gjør du dette på rette måten, så vil du få ut enda større eksportverdi av det vi allerede tjener mye penger på, sier nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim til NRK.

- Det aller viktigste er at vi greier å få flere arbeidsplasser, som gir kystsamfunnene flere føtter å stå på, sier Alfheim til NRK.