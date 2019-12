Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge kom i dag til enighet om prisavtale for råstoff til fiskemel og fiskeolje for 2020

Sildelaget og Sjømat Norge er tilfreds med at det i dag ble oppnådd enighet om en prisavtale for råstoff til fiskemel og fiskeolje for 2020. Partene er også enige om å nedsette en felles arbeidsgruppe som skal se på regelverket knyttet til leveringsavtaler og såkalte direkteavtaler.

Arbeidsgruppen skal overlevere sin innstilling til partene i løpet av første halvår 2020.