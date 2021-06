Enighet om ny minstepris for makrell

Sent i går ettermiddag ble partene enige om nye minstepriser for makrell til konsum.

Som meldt i Kyst og Fjord i går, ble minsteprisene for makrell suspendert med øyeblikkelig virkning. Kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag gjennomførte i går ettermiddag mekling om nye minstepriser på makrell til konsum. Meklingen resulterte i enighet om nye minstepriser. De nye minsteprisene, som gjøres gjeldende med virkning mandag 21.06.21 kl 19, er som følger:

Gruppe 1 - makrell med vekt på 250 gram eller mer

Nok 6,50 pr kg

Gruppe 2 - makrell med vekt under 250 gram

Nok 3,50 pr kg

Gruppe 2 - makrell med vekt under 250 gram, frasortert til mel/olje

Nok 2,10 pr kg

I tillegg til de minstepriser som fremkommer her, er det også avtalt et «gulv» på NOK 5,00 pr kg for samfengt makrell til konsum (det vil si for både Gr 1 og Gr 2 samlet sett). Det er forutsatt at de nye minsteprisene skal gjelde frem og med 31.08.21.

Med virkning fra onsdag 01.09.21 innfases dynamiske minstepriser angitt i øre pr gram gjennomsnittsvekt for Gr 1 makrell, jfr den dynamiske minsteprismodellen fra 2016.