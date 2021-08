– Enorm vekst for skalldyreksporten i juli

Aldri før har Norge eksportert skalldyr for høyere verdier enn i årets julimåned, melder Sjømatrådet.

Verden mesker seg med norske skalldyr. Etterspørselen er stor både i Europa, Asia og USA.

– Norske skalldyr på topp

Spør du verdens absolutte toppsjikt av matpushere, er det ingen ting som måler seg med norske skalldyr. Norske skalldyr serveres på Michelin-meritterte restauranter som «Noma» i København, «Maaemo» i Oslo, «Otto e mezzo Bombana» i Hong Kong og «La Paix» i brussel. I Sør-Korea spiser den norske kongekrabben seg inn på luksusmarkedet, og i Kina gikk toppkokkene bananas da de ble introdusert for norske skalldyr under en norsk skalldyrlansering i fjor. Kvalitet, smak, bærekraftig høsting og ferskhet er helt essensielle verdier for de som skal spise eller servere mat i toppsjiktet.

Øker på alle fronter

Men også den vanlige mannen i gata vet å sette pris på norske skalldyr. Svenskene og britene mesker seg i stort monn med norske reker, og i USA har den norske snøkrabben gjort sitt inntog hjemme på folks middagsbord.

– Eksporten av krabbe har økt både til Europa, Asia og Nord-Amerika. Samtidig har også reker hatt en god måned. Dermed nådde eksportverdien av norske skalldyr ny månedsrekord med nesten 406 millioner kroner, forteller Ørjan Kjærvik Olsen som er ansvarlig for reker og skalldyr i Sjømatrådet.

Forrige rekord fra juni i år ble slått med 9 prosent eller 35 millioner målt i kroner og øre.

Rekord på rekord

Ikke nok med rekord i eksportverdien i juli. Skalldyreksporten er også rekordhøy når man ser på vekt og verdi for årets første syv måneder totalt: Hittil i år har Norge eksportert rundt 14 000 tonn krabber og reker til en verdi av 1,9 milliarder kroner.

– Sammenlikner vi med de syv første månedene i 2012, altså for 10 år siden, utgjorde eksportverdien rundt 371 millioner kroner for hele perioden. Det er omtrent like mye som for årets juli måned alene. Ser vi på mengden, har den mer enn fordoblet seg de siste 10 årene, sier Olsen.

Kongekrabben populær

Det er spesielt kongekrabben og snøkrabben som trekker eksportveriden oppover. Begge er arter som opprinnelig hører til i andre farvann, men som siden slutten av 1990-tallet har spredd seg til Barentshavet. Snøkrabben er en til nå litt mindre kjent, men svært velsmakende krabat med lange bein, mens den storvokste kongekrabben lenge har vært et ettertraktet gourmetprodukt. Kongekrabbeeksporten har vokst jevnt og trutt de siste årene. I juli eksporterte Norge 280 tonn kongekrabbe til en verdi av 122 millioner kroner. Det er den nest sterkeste eksportmåneden for kjempekrabben noensinne.

– Snøkrabben størst

For første gang har imidlertid snøkrabben forbigått sin storebror, ikke i størrelse, men i volum og verdi: for i juli gikk det 906 tonn snøkrabbe fra Norge til utlandet, til en verdi av 213 millioner kroner. Det er ny rekord for én enkeltmåned, både i volum og verdi.

– Hittil i år er det eksportert 1405 tonn kongekrabbe for 545 millioner kroner, og 4355 tonn snøkrabbe for 806 millioner kroner- også dette er ny rekord for årets syv første måneder, både i verdi og volum.

God etterspørsel

Her hjemme forbinder vi ofte skalldyr med mat vi koser oss litt ekstra med. Dermed er vi også villige til å betale litt mer for krabber, skjell og kreps enn for annen sjømat. Slik er det gjerne også ellers i verden, og prisene på skalldyr har vært gode den siste tiden, ifølge Ørjan Kjærvik Olsen. Han peker også på at en delvis gjenåpning av restaurantene i mange land har påvirket eksporten i positiv retning. Men, det er mer enn bare gode priser og åpne restauranter som har gitt rekordene.

– Generelt har vi også hatt økte skalldyrkvoter og godt fiske, i tillegg til at både logistikken og transporten i mange tilfeller går enklere nå enn tidligere. Samtidig er norske skalldyr høyt anerkjent og ettertraktet for sin gode smak og kvalitet, noe som igjen bidrar til å øke etterspørselen.

Stor stjerne i Sør-Korea

I Sør-Korea har kongekrabben blitt en stor stjerne på feinschmeckernes himmel, og den storvokste krabben dukker stadig opp i populære kokkeshow på TV. Sør-Korea har også blitt det viktigste landet for norsk kongekrabbeeksport, og et av landene der eksporten økte mest i juli. Årlig importerer sørkoreanerne ca. 660 tonn levende kongekrabbe fra Norge.

For snøkrabbens del er etterspørselen størst i USA, både for juli og det siste året. I fjor lå snøkrabbe-eksporten til amerikanerne på 873 tonn og 142 millioner kroner. Bare i løpet av de første 7 månedene i år er tallene økt til henholdsvis 1873 tonn og 374 millioner kroner.

– I kjølvannet av pandemien og stengte restauranter har amerikanerne i større grad lært seg å tilberede skalldyr hjemme på eget kjøkken. Dermed har snøkrabben blitt en hit i dagligvarehandelen i USA, sier Sjømatrådets Ørjan Kjærvik Olsen.