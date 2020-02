Enorm verdivekst for lakseeksporten

Norge eksporterte 88 000 tonn laks til en verdi av 6,8 milliarder kroner i januar. Det er en økning i volum på 3 prosent, mens verdien økte med 1,2 milliarder kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i januar var 75,86 kroner per kilo, sammenlignet med 62,44 kroner per kilo i januar i fjor.

Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i januar.

- Etterspørselen etter norsk laks økte sterkt i januar. Det er sterk verdivekst til alle regioner, med 22 prosent verdiøkning til EU, 20 prosent til Asia og 23 prosent til Nord-Amerika. Volummessig er det en svak nedgang på 3 prosent til Asia. Denne nedgangen ser vi først og fremst i sammenheng med forskyvning av kinesisk nyttår i forhold til fjorårets feiring , sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Mesteparten av fersk laks til Kina konsumeres i food service. Ettersom innbyggere er oppfordret til å holde seg hjemme, på grunn av Coronavirus-utbruddet, påvirkes etterspørselen fra restauranter. En mulig effekt i tiden med begrenset utendørsaktivitet er en dreining mot økt hjemmekonsum, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.