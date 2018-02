Er enige i begrensningsforslag

Fiskarlaget Nord er enige i fiskeridepartementets forslag om begrensningene for snurrevadflåten som er foreslått i den nye utøvelsesforskriften.

I sitt høringsinnspill har styret i Fiskarlaget Nord og fattet følgende vedtak:

«Styret støtter departementets forslag om å innføre forbud mot at havfiskefartøy skal kunne fiske med snurrevad i de områder og perioder det i medhold av Utøvelsesforskriften § 32 er forbudt å fiske med liner for havgående linefartøy som har maskinelt egningsutstyr om bord. Det må gjøres tydelig at ikke konvensjonelle havfiskefartøy, ved å tilpasse seg med hensyn til lasteromsvolum, skal kunne omgå det forbud som foreslås for gruppen.

Likeså støtter styret en utvidelse av området der det er påbud om bruk av kvadratmasker til å gjelde hele området nord for 64° N.

Styret mener forbud mot pelagisk fiske etter torsk, hyse og sei med snurrevad innenfor fiskerigrensen og i NØS nord for 62 grader nord fortsatt må gjelde.»