Er fiskeri et farlig yrke?

Har fiskerne et farlig yrke? Dette spørsmålet blir sentralt på konferansen «Sikker fisker» i Tromsø som starter torsdag.

Sjøfartsdirektoratet mener at risikoen i fiskeflåten er for høy, spesielt i enkeltmannsfartøy. Det skjer mange alvorlige ulykker som vi håper kan unngås i fremtiden.

- Et av tiltakene som blir gjort er å arrangere sikkerhetskonferansen «Sikker fisker» for yrkesfiskere og næringen. Målet er at konferansen blir en viktig møteplass der Sjøfartsdirektoratet får gode innspill til hva som må til for at fiskerne skal få en tryggere hverdag, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Konferansen blir holdt på Clarion Hotel The Edge i Tromsø torsdag og fredag. Her oppfordres interesserte til å møte opp for å prate med foredragsholderne. Konferansen varer fra lunsj til lunsj og blir åpnet av statssekretær for fiskeriministeren, Ronny Berg. Det vil også bli innlegg fra Statens Havarikommisjon, Bodø Radio, Sjøfartsdirektoratet, næringen samt erfaringer fra sikkerhetsarbeid i luftfarten.