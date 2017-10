- Er ikke lenger rekrutteringsarena

For mange har meldt seg på fiske i åpen gruppe og dermed reduseres gruppekvoten for hvert enkelt fartøy.

Foto: Illustrasjonsfoto

Dette mener årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag.

- Vi konstaterer at deltakelsen i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei øker hvert år. Etter årsmøtets mening er det mange grunner til det. Regelverket for opptak i fiskermanntallet er for liberalt samtidig som det ikke følges godt nok opp av Fiskeridirektoratet. Årsmøtet mener også at 2 vesentlige faktorer for økt deltakelse i åpen gruppe er det frie fisket etter kongekrabbe og avsetningen til kystfiskekvoten. Dette har ført til så stort press på gruppekvoten at kvoten til hvert enkelt fartøy i gruppen reduseres. Dette mener årsmøtet er en svært uheldig utvikling og åpen gruppe kan dermed ikke lenger være en arena for å rekruttere unge fiskere inn i fiskerinæringen.

Årsmøtet mener det er nødvendig å innføre tiltak som gjør at åpen gruppe kan bidra til rekruttering til fiskerinæringen samt at det for helårsfiskere må være mulig å kunne livnære seg innenfor gruppen. Årsmøtet ber styret så snart som mulig, og med bakgrunn i årsmøtets diskusjon å fremme forslag på hvordan det fortsatt kan være mulig å drive som helårsfisker i åpen gruppe.

Et forslag i denne forbindelse er at styret jobber opp mot organisasjonen samt politikere og departement for å innføre begrensninger når det gjelder størrelse på kvoten for fiskere på blad A.

Årsmøtet mener i tillegg at det må stilles strengere krav til fiskere / fartøy som skal inn i åpen gruppe. Herunder ber årsmøtet myndighetene om å utrede å sette krav til inntekt fra fiske på andre arter enn torsk for å oppnå full torskekvote i åpen gruppe.

Styret viser til foranstående og foreslår at fiskere på blad B i åpen gruppe skal ha dobbelt så stor torskekvote som en fisker på blad A. Styret er overbevist om at dette vil ha noe å si for nivået på maksimalkvoter til hvert fartøy og det vil i en situasjon til neste år, der ulike parametere vil påvirke at nivået på maksimalkvotene må reduseres ha en positiv virkning for fiskere på blad B som har fiske som hovedyrke.

Styret mener at eier av fartøy som fisker i åpen gruppe både i torskefiskeriene og i pelagiske fiskerier selv må stå om bord under fisket. Det betyr at det ikke må være tillatt å leie seg et slikt fartøy for å drive fiske.

Deltakelsen i åpen gruppe har økt betydelig de aller siste årene. Dette, kombinert med at kvotene til hvert enkelt fartøy i 2017 har vært satt for høyt har resultert i et overfiske i gruppen som via kvotefleksordningen kommer til å bli fratrukket neste års kvote. Styret mener at det må iverksettes tiltak som gjør at det er yrkesaktive fiskere med norsk statsborgerskap som kan drive fiske i gruppen. Det er av avgjørende betydning at det tas tak i dette slik at gruppen både kan være en rekrutteringsarena for unge fiskere samt at det tilrettelegges slik at personer med fiske som hovedyrke også kan fiske i åpen gruppe.

Styret ber om at Norges Fiskarlag tar foranstående videre.