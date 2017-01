Erna til Fiskebåt

Fiskebåt fortsetter å få storfangst på sine årsmøter. Når storrederne møtes på Thon Hotel Bristol i Oslo om tre uker, er det selveste statsminister Erna Solberg som åpner ballet.

Foto: Erik Jenssen

Solberg skal snakke om temaet «Blått bidrag til verdiskaping og grønn omstilling».

Neste storfisk på programmet er fiskeriminister Per Sandberg, som skal innlede om rammebetingelser for fiskerinæringa. Også leder for Kvoteutvalget, Arild Eidesen, kommer, samt stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) og forskningsdirektør Geir Huse.

Det er andre gangen at Erna Solberg deltar på årsmøtet som statsminister.

Mesteparten av den første dagen går med til å diskutere fiskeripolitikk, konstaterer Fiskebåt. Dag to skal dreie seg om hvordan Fiskebåt skal organiseres i framtida.