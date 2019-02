Et års forsinkelse

Brannen i smoltanlegget i Laksefjord utsetter vekstplanene til Lerøy.

En person omkom tragisk under en brann tidligere i vinter ved Lerøys smoltanlegg i Laksefjord i Finnmark. Brannen førte også til store skader på anlegget, som da var under utbygging. Nå har Lerøy konkludert hvilke følger det som skjede vil få for fremdriften. Konserndirektør økonomi og finans i Lerøy Seafood, Sjur Malm, fortalte under selskapets kvartalspresentasjon at utifra investeringsplanen skulle selskapet hatt vekst, men at denne blir forsinket med på grunn av brannen.

Lerøy forteller at de er godt på vei til å dekke tapet av 2,6 millioner smolt som gikk tapt ved brannen i Laksefjord.

– Vi jobber med å bygge opp igjen det som ble ødelagt, og vi er godt på vei til å klare å dekke oss tålelig bra med ny smolt, sier Beltestad til iLaks.