- Et alvorlig svik fra KrF

- Bare en uke etter valget svikter KrF velgerne og fiskerne på det groveste og lar Lofoten og Vesterålen i stikken. Jeg finner nesten ikke ord.

Foto: Dag Erlandsen

Det sier leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen. Han raser mot KrF-leder Per Pedersen i Nordland, som er villig til å si ja til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja dersom partiet får gjennomslag for andre saker.

- Jeg finner nesten ikke ord. Her har Dagrun Eriksen reist rundt i fylket og vært garantist for at KrF ville stå støtt på eget partiprogram og ikke vike en tomme i denne saken. Og bare en uke etter valget er fylkeslederen villig til å ofre denne saka for sine såkalte kjernesaker. Pedersen minner om Judas, dette er svik, tordner Fredriksen.

Vil berge kjernesakene

Det var i går søndag at Pedersen gikk ut i NRK Nordland med følgende kommentar: – Det kan ikke være slik at KrF skal ofre sine egne kjernesaker for å berge Lofoten. Han fortsatte:

– Jeg tror ikke KrF kan påregne å få gjennomslag for særlig mange av våre kjernesaker dersom vi skulle inngå en bindende avtale med Høyre og Frp. Jeg hadde helst sett at vi hadde klart å beskytte Lofoten, men her er det andre politiske parti som må være bevisste.

Nesten målløs

Jan Fredriksen er nesten målløs. – Før forhandlingene i det hele tatt har begynt, kaster Pedersen den aller viktigste saka over bord. Jeg lurer på hvilke såkalte kjernesaker som er viktigere enn å hegne om matreservene på jorda. De har det så klart formulert i partiprogrammet, og det er garantert mange som har stemt KrF nettopp fordi de var trygge på partiets standpunkt i denne saka. Jeg lurer på hva de tenker nå, sier Fredriksen til Kyst og Fjord.

- Dette er lite etterrettelig av Kristelig Folkeparti.

- KrF blir Høyre-brikke

- KrF har i valgkampen listet opp ti grunner for å stemme på partiet. I det niende punktet står det at «Vi skal beskytte sårbare områder. KrF sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja». Dersom KrF nå skal gå bort fra dette viktige punktet som et klart flertall av befolkningen i Lofoten og Vesterålen kan slutte seg til, betyr det at partiet blir en viktig brikke for at Høyre og FrP får gjennomslag for sine tanker om en konsekvensutredning. Man kan lure på om partiet virkelig ønsker å ha dette hengende over seg i årene fremover, sier Jan Fredriksen.

- Jeg tror også at dersom KrF skifter side i denne viktige saken så vil det bidra veldig sterkt til at befolkningen mister trua på politikere generelt og med det lar være å delta aktivt i politisk arbeid. Med andre ord er det viktig at politikerne står for det de mener – også når de kommer i utsatte situasjoner. Det gjør ikke fylkesleder Per Pedersen, som med sine uttalelser svekker eget parti og lar seg rive med av populistiske tanker fra høyresiden.