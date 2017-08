- Et godt første halvår

For selskapet Unicod AS var første halvår i år et av de bedre. – For oss er det viktig å med oss fersk-eksporten så lenge det er sug i markedet etter den.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Det sier daglig leder Tor Krane i Unicod AS.

- I starten på året går det meste ut som ferskt. Da ringer de fra Danmark og sier send-send. Suget i markedet holder som regel ut til uke 9-10 og da legger vi om til saltfisk når markedet ikke lenger har det samme behovet, sier Krane til Kyst og Fjord.

I årets første uker var det heller ikke noe problem at mye av fisken var temmelig stor. Da tar markedet nær sagt hva som helst.

Portugal er hovedmarkedet når det gjelder saltfisk for selskapet som holder til i Tromsø. Den ferske fisken gikk i all hovedsak til Danmark og Polen.

Unicod AS har nordnorske fiskeriindustri-bedrifter som aksjonærer. Her finner vi Aksel Hansen AS i Senjahopen, Hovden Fiskeindustri AS i Bø, Årvikbruket AS på Arnøya, Nord-Senja Fisk AS i Botnhamn og Nordmela AS i Andøy kommune.