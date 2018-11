Et hav av muligheter

200 arter er oppdrettsklarert.

Av Inge Bjørn Hansen

Havforskningsinstituttet har kommet med en ny rapport. Denne viser hvordan norsk sjømatproduksjon i fremtiden kan økes på en god og bærekraftig måte gjennom å drive oppdrett av flere arter enn laks.

HI-forskar Ole Torrissen, redaktør for rapporten, sier at halvparten av jordas planteproduksjon foregår i havet. Han sier at hvis verdens befolkning skal ha nok sunn mat, så sier det seg selv at man må utnytte ressursene som finne i havet. Han bruker oppdrettslaksen som eksempel, og sier at selv den henter mesteparten av maten sin fra landjorda.

Naturgitt å satse nederst

Rapporten sier at for Norges del vil det være naturlig å satse på de arter som ligger nederst i næringskjeden. Herunder ligger makroalger (tang og tare) , skjell og planteetende fisk. Begrunnelsen for dette er at Norge er så heldige å ha store områder med rent sjøvann og arealer i skjermede kystområder, pluss høy teknologisk kompetanse.

