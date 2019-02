Et nytt drag uroer havna

Moloutbyggingen i Mehamn er ferdig. Dem første gjorde havna bedre. Den andre gjorde den verre igjen.

Av Inge Bjørn Hansen

Det kan høres merkelig ut, men i Mehamn opplever fiskerne at jo flere moloer de får, jo verre blir forholdene for sjarkene som ligger til kai eller ved flytebryggene. De er på det nåværende tidspunkt ikke villig til å krisemaksimere situasjonen, men det begynner å ulme litt blant fiskerne. Årsaken er at etter at den siste moloen var ferdig så er det kommet et nytt drag inne i havna. Dette dragettar med seg til dels store bølger. Kompromiss og HurtigrutenKyst og Fjord møtte to av de lokale fiskerne for om mulig få forklart hva som skjer.

Frank Myklebust og Alf Hansen bor i Mehamn, og ror derfra stort sett hele året. Mens Myklebust er ganske så hard i kritikken av måten man har løst havneproblemene på i Mehamn, er Alf Hansen mer nøktern. De er likevel enige om et par momenter. Et av dem er altså at molobyggingen kunne endt med et bedre resultat.lser som var såpass alvorlig at man måtte ta dem på alvor. De mente at de ikke ville kunne anløpe Mehamn hvis moloen ble bygget slik først tenkt fra Kystverkets side. Dette resulterte i at man valgte å bygge den 40 meter kortere enn planlagt.

Om det er det som er den direkte årsaken til at havna nå fungerer dårligere enn når det kun var en molo, skal vi ikke påstå, men noe er skjedd, sier de to fiskerne. Slitasje og tilstedeværelse. Den direkte konsekvensen for fiskebåtene som ligger ved flytebryggene Mehamn er at fra å leve i en verden hvor de kunne forlate båten for en helgetur, eller kanskje også ennå lenger, nå er tilbake til den tiden da de til stadighet må vakte båten, og dra ned i havna for å justere fortøyninger.

-Vi er tilbake der hvor det å ligge til kaia eller ved flytebrygga sliter på båt, tau og blåser. De bølgene som kommer inn i havna med jevne mellomrom, kaster godt om på båtene der de ligger. I tillegg til de jevne dragene som nå kommer,opplever vi også når han er riktig sterk at båtene hopper opp og ned når det blåser den riktige retningen. Under de siste uværene har mange også vært nødt til å forhale til andre siden av havna. Summa summarum er vi tilbake der hvor vi som båteiere må vakte båtene våre nesten kontinuerlig, sier Myklebust videre.

Den gode gamle fiskeren som ikke kan delta så alt for mye i livet på utsiden av sjarken er altså på det nærmeste tilbake i Mehamn. Noe de to allerede merker godt. Uroen med å til stadighet måtte følge med om det går bra i havna var noe de trodde var et tilbakelagt stadium. De påpeker også at problemet også rammer fremmedfiskere.

-Det er slik at de som er gjester ved flytebrygga er veldig utrygg hvis de for eksempel skulle la båten ligge her i ferie, eller at de tar seg en litt lengre tur hjem. Det er ikke god reklame for havna vår, sier Frank Myklebust.