Et positivt vedtak fra Nordland

Lederen for Fiskarlaget Nord, Roger Hansen gleder seg til å arbeide med nordlandsfiskerne om å etablere Nord-Norges Fiskarlag.

Foto: Erik Jenssen

Erik Jenssen

Roger Hansen representerer fiskarlagsmedlemmene i Troms og Finnmark, og deltok som gjest under nordlandsfiskernes årsmøte i Bodø før helga. Han dro hjem i et optimistisk humør, og mener det er all grunn til å glede seg over det som nå har skjedd.

- Enkelte vinkler denne saken negativt, og beklager at Nordland Fylkes Fiskarlag ikke går videre med den organisasjonsmodellen landsmøtet i fjor vedtok. Men jeg mener det blir feil, sier Hansen, som tvert om mener det er et veldig positivt vedtak som ble gjort fredag.

- De har sagt ja til å omorganisere seg i form av et Nord-Norges Fiskarlag. Det eneste de ikke vil gjøre, er å akseptere maktfordelingen som lå til grunn fra landsmøtevedtaket i fjor, som la opp til å gi Fiskebåt mer innflytelse. Alle de andre positive tingene som ligger i omorganiseringen kan vi gå videre med, sier Roger Hansen.

Sammen med lederen i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen var Roger Hansen svært tydelig under fjorårets landsmøte i Trondheim i å advare mot at det å låse spørsmålet om tredeling av makten i landsorganisasjonen, ville føre til bråk i nord.

Landsmøtet valgte likevel å knesette at havflåten organisert i Fiskebåt skulle ha like mye makt som Sør-Norges Fiskarlag og Nord-Norges Fiskarlag. Dette til tross for at de to sistnevnte har langt flere enkeltmedlemmer. Argumentet fra Fiskebåt er at deres rederier står for en langt større verdiskapning og langt større økonomiske bidrag til drifta av laget, og at dette må få betydning for antallet delegater på landsmøtet.

I fredagens årsmøtevedtak fra Nordland bekreftet grasrota i nord at de mener antallet medlemmer må være det bærende prinsipp. Det samme mener man i Fiskarlaget Nord, som organiserer fiskerne i Troms og Finnmark, og nå ser leder Roger Hansen frem til hva mer man kan bli enige om.

- Det er viktig å få samordnet ressursene i nord, for eksempel i forhold til drifta av organisasjonen og saksbehandlingen. Det sitter jo nå folk på kontorene i Trondheim, Bodø og Tromsø og utreder de samme tingene. I 90 prosent av tilfellene er vi jo enige, og resten blir vi som regel enige om når vi har hørt hverandres argumenter. Det hender det vi står igjen med to prosent uenighet også etter det, men det er til å leve med, mener Hansen.

- Er det styrken innad i Norges Fiskarlag eller utad i opinionen som blir det viktigste for et fremtidig Nord-Norges Fiskarlag?

- Det er viktig å ha en sterk stemme innad i Norges Fiskarlag, men slik situasjonen har blitt, viser det seg at det også er viktig å ha det direkte mot beslutningstakerne også.

- Har vi sett mer av dette i det siste?

- Ja, vi i Fiskarlaget Nord har jo valgt en slik strategi i det siste. I tillegg til at vi har sagt vår mening innad i Fiskarlaget har vi også gått direkte mot myndighetene for å fremme våre saker. Det har vi valgt å gjøre for å bedre synliggjøre hva vi står for i nord. Hvis Nordland, Troms og Finnmark samler seg i Nord-Norges Fiskarlag kommer det til å bli en kraft og en stemme i så måte. Jeg gleder meg til den prosessen vi skal gjennom for å slå oss i lag, sier Roger Hansen.