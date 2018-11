- Et trist vedtak

Fiskeriministeren betegner Tromsøs oppdretts-nei som «trist» og at det fremstår underlig, rett etter at Tromsø har fått mange millioner fra Havbruksfondet.

Fiskeriminister Haralt T. Nesvik sier til NRK at han er lite glad for Tromsø kommunes vedtak om å si nei til etablering av flere åpne oppdrettsanlegg.

– Jeg synes det er et veldig trist vedtak, fordi det sender et veldig dårlig signal til en av våre aller viktigste og fremvoksende næringer, nemlig oppdrett- og havbruksnæringa, sier Nesvik til NRK.

Han viser til at Tromsø er blant kommunene som nettopp har fått et betydelig beløp fra Havbruksfondet.

– Da synes jeg det er underlig at man gjør et vedtak nå der man stiller krav til en spesiell måte å drive oppdrett på, som faktisk i dag ikke er i bruk på en kommersiell måte i næringa.

Nesvik mener vedtaket har en veldig negativ symboleffekt.

- Det å legge til grunn at man skal bruke en teknologi som ikke eksisterer kommersielt i dag, gjør at Tromsø kommune melder seg ut av det som vil skje de nærmeste årene, sier Nesvik, som påpeker at kommunen uansett ikke har denne typen rolle i havbrukspolitikken.

– Her tiltar de seg en rolle de ikke har. Det er viktig at lokalpolitikerne forholder seg til sine ansvarsområder, sier Nesvik.