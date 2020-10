Frøystad AS etablerer avdeling i Honningsvåg med Vidar Danielsen som avdelingsleder.

- Gjennom etablering i Honningsvåg, og med Vidar, som vi har samarbeidet med siden 90-tallet, i rollen som avdelingsleder/salgssjef, ser vi et stort potensial for vekst, sier Hallgeir Frøystadvåg. Avdelingen vil tilby alle produktene Frøystad har innen kyst, oppdrett og fiskeindustri. Vi har i dag mange kunder i Finnmark, men ser samtidig de store fordelene med å være lokalt etablert med en avdeling.

Vidar Danielsen sier at etter 36 år i samme selskap så tenkte jeg at skal jeg skifte bedrift før jeg blir pensjonist, så må det være til Frøystad som jeg har samarbeidet med i alle disse årene.

- Jeg tok kontakt og de var slik jeg har lært dem å kjenne, positive og handlekraftige. Jeg har veldig god tro på at kundene vil se fordelene og ta godt imot Frøystad AS som er kjent for god kvalitet og service. Jeg er veldig optimistisk med tanke på våre muligheter i markedet, ikke bare i Honningsvåg, men i hele Finnmark.

Avdelingen blir i første omgang et salgskontor, men målsettingen er å finne egnede lokaler der vi kan ha våre produkter på lager for kort levering og også starte montering av garn.