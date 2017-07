Etablerer flåtefond i Skjervøy

Skjervøy kommune har allerede støttet mange båter over næringsfondet, og til høsten etablerer kommunen sitt eget flåtefond.

Foto: Irene Sandnes

- Det er jo veldig viktig at vi bidrar med å få inn unge i fiskeriene, sier maritim næringsutvikler i Skjervøy kommune, Silja Karlsen til Kyst og Fjord.

Flåtefondet vil ha en egenkapital på én million kroner.

Dette er selvsagt ikke de eneste mulighetene fiskerne i Skjervøy har opp mot det offentlige.

- Vi ønsker selvsagt også å bidra slik at fiskere kan utnytte de tilbudene som blant andre Innovasjon Norge og Sametinget har, legger hun til.

Én under 20

Ellers tilrettelegger kommunen i havna med liggeplasser samt forbedring med hensyn til bunkring for flåten. Det er kjøp av fisk i Skjervøy hos Roy Arne Pettersen på Skjervøy Fisk og Skalldyr, samt Årvikbruket på Arnøya.

En opptelling tidligere å år viste at av de 62 registrerte fiskerne, var 12-13 under 39 år. Bare én registrert fisker i kommunen var under 20 år og åtte fiskere var i alderen 20 – 29 år.

21-åring med fagbrev

Karlsen sier at de ser på fiskere under 35 år som unge, de ovenfornevnte tallene tatt i betraktning. Her vil satsingen på rekruttering settes inn.

- Vi kjemper helt klart mot forgubbing og det er viktig å støtte opp om unge initiativ, sier Karlsen.

For en tid siden, fikk hun besøk av en 21-åring som nå gjør seg ferdig med fagbrevet innen fiske og fangst. Han ville høre hvilke muligheter som bød seg for å kunne komme i gang med fiske i Skjervøy.

- Det er selvsagt veldig artig å få slik henvendelser og vi tar godt vare på dem, sier hun.