Ett år med et «oljefritt storting»

I dag er det ett år siden det politiske Norge gjorde en av historiens største snuoperasjoner. Fra et stortingsflertall med et solid flertall som sa ja til å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet, til et storting med solid flertall mot.

Dette kan bare skje når et stort parti legger om politikken. Det var akkurat det Arbeiderpartiet gjorde på sitt landsmøte for ett år siden, og det i en av de største og viktigste sakene i norsk politikk. Denne saken har preget valgkampene våre i de tre siste stortingsvalgene, og spørsmålet om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har vært det ultimate spørsmålet i regjeringsforhandlingene. I april 2020 fikk vi et storting som er på lag med våre evigvarende fiskeressurser og som setter bærekraftig forvaltning av disse først.

Lofotfisket pågår for fullt. I dagene før påske har Havforskningsinstituttet vært på skreitokt. Dette forskningstoktet er svært viktig i forvaltningen av vår unike torskeressurser. Man teller fisk, undersøker alder og overvåker gytingen. Dette foregår langs kysten i hele Lofoten, Vesterålen og Senjaområdet.

2020 ser ut til å være et ekstraordinært år . Forskerne om bord på forskningsskipet Johan Hjort melder at det står over femti tusen tonn stor skrei på et område på to til tre kvadratkilometer utenfor Henningsvær. Et lite område med mengder fisk, med en verdi på seks milliarder kroner.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er veldig glade for at vi i dag har et storting som ikke vil utsette denne enorme ressursen for den risiko som oljevirksomhet medfører. Vi kan med varige petroleumsfrie områder i våre mest produktive havområder sikre at vi i all framtid kan høste og produsere, av dette evige matfatet, med bruk av de mest bærekraftige metoder.

God Påske

LEVE HAVET