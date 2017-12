Ett skritt nærmere avtale

Norge er ett skritt nærmere frihandelsavtale med Kina. Den tiende forhandlingsrunden er nettopp avsluttet.

Foto: Trond Viken, NFD

Partene diskuterte både forhandlingstekster og markedsadgangsspørsmål, og det var god fremgang i forhandlingene, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

Det ble ført forhandlinger om blant annet handel med varer, investeringer og handel med tjenester, veterinære krav, tekniske handelshindringer, konkurranse og tollspørsmål.

Partene diskuterte både forhandlingstekster og markedsadgangsspørsmål, og det var god fremgang på områdene. Man ble enige om oppfølgingspunkter frem mot den ellevte forhandlingsrunden, som vil finne sted i Norge våren 2018.

- Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia. En frihandelsavtale med Kina vil være svært viktig for norsk næringsliv og legge til rette for økt eksport av varer og tjenester til Kina. At det nå er fremgang i forhandlingene er gode nyheter for den videre prosessen, sier næringsminister Monica Mæland (H).