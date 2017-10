Ett steg nærmere

Her ser du en seks meter lang modell av verdens første førerløse hel-elektriske containerskip. Yara og Kongsberg Gruppen har tatt teten.

Foto: Enova

- Med 133 millioner kroner i støtte fra Enova, tar Yara og Kongsberg Gruppen teten i konkurransen om å utvikle verdens første førerløse og hel-elektriske containerskip. Går alt etter planen skal skipet, som skal seile under norsk flagg, sjøsettes rundt årsskiftet 2018/2019, meldere Sjøfartsdirektoratet.

Skipet, som får navnet Yara Birkeland, skal erstatte vogntogene som frakter gjødsel mellom Yara sin gjødselfabrikk på Herøya ved Porsgrunn og containerterminalene i Brevik og Larvik. Enova har nå gitt tilsagn om 133,6 millioner kroner i støtte til prosjektet, noe som bidrar til å senke den økonomiske risikoen ved realiseringen av skipet. Det autonome skipet utfordrer også regelverket, eller rettere sagt mangelen på regelverk, og Sjøfartsdirektoratet er derfor en viktig brikke i arbeidet.

– Vi har et godt samarbeid med næringen og tror at det skal være mulig å finne gode løsninger her. For oss som nå opparbeider oss kompetanse innen ny teknologi, er det både viktig og spennende å få være med på disse prosjektene. Arbeidet med Yara Birkeland vil gi oss nyttige erfaringer å bygge videre på, sier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Det finnes i dag ingen helautonome fartøy i verden og det er få hel-elektriske båter. Samtidig er det bred interesse for et slikt konsept, og spredningspotensialet er derfor stort. Yara Birkeland vil få en kapasitet på 105 TEU (tyvefots containere) og vil erstatte ca. 40 000 årlige lastebilturer med en kjørt distanse på rundt en million kilometer. Løsningene på sjø og land kutter til sammen 750 tonn CO2 i året og reduserer energibruken betraktelig. Det er Kongsberg Gruppen som utvikler og leverer det autonome utstyret. Skipet sjøsettes etter planen rundt årsskiftet 2018/2019, og vil i starten være bemannet.

– Dersom de lykkes, betyr dette ei ny tid for godstransport til sjøs, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.