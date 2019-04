Etterforsker mulig kollisjon med lastebåt

Politiet undersøker om det var fysisk kontakt mellom et lasteskip og en turistfiskebåt som skjærtorsdag kantret utenfor Mefjordvær på Senja.

Ingen av de tre fisketuristene om bord kom til skade da en av båtene til Mefjord brygge på Senja gikk rundt skjærtorsdag ti nautiske mil nordvest av Mefjordvær. De tre ble sittende på kjølen av den kullseilte båten inntil de ble plukket opp av KV Sortland i en redningsaksjon der alt beskrives å ha gått etter oppskriften.

Mulig sammenstøt

Politiet etterforsker nå årsaken til ulykken, og ifølge Troms Folkeblad (krever abonnement) er en av teoriene at det kan ha vært et sammenstøt med et lasteskip.

Må avklares

De tre utenlandske turistene ble avhørt før de dro hjem påskeaften. Blant det som har kommet frem, er at båten kan ha vært i kontakt med lasteskipet Kay Marmara.

– Vi har funnet ut at de var i nærheten av hverandre, men hvor nært — det er det som må bli avklart, sier politioverbetjent Bjørn Pedersen til Troms Folkeblad.

For politiet gjenstår det ennå å undersøke båten, samt foreta enda et par avhør. Pedersen tror ikke de har noen konklusjon klar denne uken.

Skader på båten

Daglig leder ved Mefjord brygge sier til avisa at litt av rekkverket på båten er trykket inn, men at det ut over det ikke er store materielle skader. De tre turistene var faste gjester på sitt sjuende besøk, som ifølge daglig leder Tommy Schanke Hansen ikke er skremt fra å komme tilbake.