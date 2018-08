Etterlyser bedre rammevilkår

Rammevilkårene for brønnbåtnæringen er for dårlig. Bente Lund Jacobsen mener det må tilrettegges langt bedre for ei næring som investert for milliarder de iste årene.

Foto: Tony Hall

Bente Lund Jacobsen, som er styreleder i Brønnbåteiernes Forening (BREF), er klar på at det etter årevis med store investeringer i brønnbåt, trengs gode rammevilkår for sikker drift fremover.

Forutsigbarhet

Med ny teknologi, nye trafikklys og økte volumer av laks, er Jacobsen opptatt av forutsigbarhet i rammevilkårene til medlemmene i BREF.

- Den teknologiske utviklingen samt strukturendringene i havbruksnæringen, vil være viktige tema fremover. Brønnbåtnæringen er verdensledende og har allerede hatt store investeringer i teknologi for en toppmoderne flåte tilpasset myndighetskrav og næring. Det er viktig at det ikke kommer nye reguleringer som hindrer medlemmene i å benytte de tekniske løsningene de har utviklet, slår hun fast.

I april tok Jacobsen over roret som styreleder i foreningen. At brønnbåtnæringen er viktig både i hjembyen Ålesund, og nasjonalt sår hun ingen tvil om.

- Brønnbåtene bistår med frakt av fisk fra smolt til slakt. Samtidig kan fisken telles, sorteres eller behandles.

- Når en tenker på den ledende industrien man har klart å fremskaffe og utvikle globalt innen brønnbåtfaget, ikke bare ved frakt av levende fisk og de ulike operasjonene tilknyttet dette, men som totalleverandør av tjenester, er det ganske imponerende. Tanker og planer om den videre utvikling av næringen er rett og slett veldig interessant, sier Jacobsen.

Nye metoder

Jacobsen viser til at havbruksnæringen gjennom utviklingstillatelser vil få flere ulike metoder å produsere laks på.

- Hvordan man skal håndtere fisken ved nye oppdrettskonstruksjoner, som Salmars Havmerd, Nordlaks sitt skipslignende anlegg, Marine Harvest sitt lukkede egg, og Midt Norsk Havbruk sin semilukket løsning, må være i fokus. Brønnbåtnæringen er i dag klar for nye utfordringer og metoder. Håndteringen av disse forholdene, samt videreutvikling av teknologien på båtene, vil fortsette å styrke konkurransefortrinnet til brønnbåt. Ikke minst sikres sysselsettingen i kystsamfunnene fremover.