Etterlyser brukere

Asle Malin har pusset opp velferdsstasjonen for fiskere i Vardø, men foreløpig er det bare et fåtalls fiskere som har oppdaget tilbudet.

- Jeg tror ikke fiskerne er klar over at vi har fått en moderne selvbetjent velfersstasjon her i Vardø, sier Malin til Kyst og Fjord.

Han oppfordrer derfor tilreisende fiskere som kommer til byen om å ta den i bruk.

Malin overtok det gamle velferdsbygget fra Norges Fiskarlag, og har pusset det opp. Nå er fiskarlaget tilbake i bygget og kan tilby tilreisende fiskere gode fasiliteter både i forhold til personlig hygiene så vel som et sosialt møtested.

- Vi har brukt relativt store ressurser på å få laget et godt tilbud til fiskerne. Derfor håper vi selvsagt at de vet å benytte seg av det, sier Malin til Kyst og Fjord.