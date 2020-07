Eva kan bli tatt av vinden

- Nei, no må de slutte. Det sa Hasvik-ordfører Eva D. Husby til Kyst og Fjord tett oppunder jul i fjor. Bakgrunnen var at Fiskeridirektoratet nettopp hadde pekt ut området utenfor Sørøya som mulig lokalitet for oppdrett til havs. Det skjedde bare kort tid etter at fiskere og politikere hadde mobilisert kraftig mot et sett andre statlige planer: Offshore vindkraft på akkurat det samme feltet, av Olje- og energidepartementet titulert som Sandskallen-Sørøya, skriver journalist Dag Erlandsen i Kyst og Fjord i denne kommentaren.

Vi mener