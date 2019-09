Evakuerte naboene til trålerbrannen

Sent onsdag kveld ble det opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt den brennende tråleren i Tromsø.

Politiet fikk melding om brannen ved 11-tida onsdag formiddag. Den russiske tråleren «Bukhta Naezdnik» hadde et mannskap på 29 personer, og politiet hadde ved 12.30-tiden kontroll på samtlige av dem. 12 personer ble sendt til legevakta for en sjekk etter å ha inhalert røyk, to av dem ble holdt igjen for observasjon.

Brannen startet ifølge NRK Troms foran i båten, der det brant i hydraulikkolje og trålposer som var lagret i baugpartiet. Brannen var sent onsdag kveld ennå ikke under kontroll, og brannvesenet vurderte ifølge NRK flere muligheter, hvorav en av dem var å la tråleren synke.

Det ble opprettet en 300 meters sikkerhetssone og evakuert 92 beboere idet man var bekymret for konsekvensene dersom det oppstår eksplosjoner i skipets ammoniakktanker.

Her kan du følge NRKs live-kamera fra brannstedet.