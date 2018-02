Eventyrlig uke for fiskerne

Isende frost på fiskebankene til tross. Sist uke ble intet mindre enn eventyrlig for fiskerne i nord. Til sammen ble det tatt hele 15.000 tonn torsk.

- Vedvarende kaldvær, men for øvrig gode værforhold førte Råfisklagets omsetning i uke sju til en foreløpig topp for året, med totalt 455,3 mill kroner, skriver Norges Råfisklag i sin siste ukerapport. Av dette leverte norske fartøy fangst for 388,5 millioner kroner (294,0 fersk/94,4 fryst), mens utenlandske fiskebåter sto for en omsetning på 66,8 mill kroner. Sistnevnte var det to grønlandske og ni russiske trålere som stod for, med totalt 4.130 tonn torsk til verdi 57,3 millioner kroner.

Totalomsetninga var opp fra 276,5 millioner kroner i uke seks. Av det stod norske båter for 251,5 millioner kroner (145,5 fersk/106,0 fryst).

- Også om vi sammenligner oss med uke sju i fjor kom vi i år mye bedre ut, da nådde totalen 339,8 mill kroner, hvorav norske båters leveranser utgjorde 258,6 millioner kroner (165,3 fersk/93,3 fryst), heter det i rapporten.

Troms stakk av med største parten av fisken, og endte på 5.000 tonn sist uke, tett etterfulgt av Vesterålen.

- Vi ser en fin økning av levert torsk i Lofoten, og kan dermed erklære at starten på årets Lofotfiske også er i gang, fastslår Norges Råfisklag.