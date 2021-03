Eydàlvur gjenskaper sin gamle arbeidsplass i fullt fungerende modellversjon

Han har bygget modellbåter siden har var gammel nok til å holde en kniv. Slikt blir det resultater av, og nå holder Eydàlvur Niclasen på med sitt mest ambisiøse prosjekt så langt; en tometers modell av tråleren «Holmøy».

Hjemmeadressen på Færøyene har ikke vært til hinder for at Eydálvur har lang fartstid på norske trålere. 72-åringen har en 54 år lang fiskerkarriere bak seg, hvorav 25 år er tilbrakt på norske båter. De ni siste årene arbeidet trålbasen for Holmøy-rederiet på Sortland, der han var med på byggingen og igangkjøringen av tråleren med samme navn.

Fra scratch

Så hva var vel mer naturlig enn at modellbåtentusiasten ga seg i kast med å gjenskape fangstmaskinen hjemme i hobbyrommet?

Prosessen startet i 2017 med studering av tegninger og nøye planlegging. Deretter startet Eydálvur som han alltid gjør; fra plank.

Her gjøres nemlig alt fra grunnen av, på en verktøypark som har vokst i takt med interessen og prosjektene.

- Det har blitt alt for mye, ler han selv, mens vi over videolink blar gjennom bildene som viser et helt fantastisk hobbyverksted hvor du faktisk kan lage hva det enn måtte være.

Skal være likt

I starten av modellbyggerhobbyen hugde og spikket han skroget ut fra et massivt trestykke, som deretter ble hulet ut innvendig og påmontert styrhus, master og alle detaljer. Fra midten av 80-tallet gikk han over til spantbygging, og tok dermed håndverket enda nærmere originalene.

Og Eydálvur slurver ikke med detaljene, selv om de er skjult under dekk. Antallet spant, og vinkelen på dem i forhold til kjølen skal være helt likt originalen.

Det samme skal kraner, vinsjer, lys, med mere. Og alt skal virke.

Modellbyggeren har på de fleste båtprosjektene sine sørget for at han via fjernstyringen kan kjøre de ulike funksjonene mens båten ligger på vannet. Og «Holmøy» blir intet unntak. Denne skal til og med kunne trekke trålen, noe leserne av denne avisa vet går utmerket godt an. I testtanken i Hirstshals bygges det jevnlig miniatyrfiskeutstyr, og selvsagt finnes det et eget hobbymiljø som styrer med slikt.

Kompromiss

For Eydàlvur er det nettopp trålen som kan by på en av de største utfordringene. Han er svært opptatt av at alt skal være skalariktig, men når det kommer til maskevidde må han gjøre et par praktiske valg som skjærer ham i hjertet.

- Akkurat trålen vil ikke la seg overføre i rett skala. Men, men. Det folk ikke vet har de ikke vondt av, ler han.

Når man ser på de øvrige detaljene, er det lite trolig at noen vil henge seg opp i maskevidden på trålen. På broa vil alle instrumenter og skjermer fremstå lik originalen. Det samme med spaker, paneler, stoler med mere.

På dekk vil som nevnt det meste ha funksjon, og heller ikke under vannlinja nøyer han seg med å lage noe halvvegs. Nei, det skal fungere akkurat som på originalen. Dermed blir roret bygget med fungerende trimflaps. Hvor mange dager det gikk med til akkurat den detaljen har han ikke et eksakt svar på.

- Det gikk lang tid. Det går både dager og uker på sånne ting, for man kan ikke holde på så lenge i slengen at man blir lei. Da legger man det vekk ei stund, og så tar man fatt på det seinere igjen.

Ikke til salgs

Og det er viktig for ham at det er hobby, ikke arbeid. Det er ikke få pengefolk som opp gjennom tiden har lagt rimelig høye summer på bordet for å få overta modeller. Men ingen har fristet nok til at båtene har forlatt hjemmehavna.

- Det er så mye arbeid med en sånn båt at det er ikke aktuelt å selge dem. Jeg brukte for eksempel ni år på den båten her for alt skal virke, sier Eydàlvur, og viser meg bildet av «Høgifossur» som han begynte på i 1984.

- Til og med tråldørene virker. Og hvis man vil, kan man faktisk skifte slitestålet i skoene, de er montert med bolt og mutter akkurat som på originalen, sier båtbyggeren for å illustrere hvor langt ned i materien han går.

Det er opplagt at en fair pris for et slikt bygg med tanke på timeinnsats vil være så høy at det beste bare er å la den stå på hylla hos konstruktøren selv.

Skal brukes

Men det er viktig at båtene også kommer ned av hylla og får vann under kjølen.

- Det å kunne bruke båtene på vannet er like viktig som bygginga. For alt skal fungere som på originalen, bare at jeg gjør det med fjernstyring. At en båt bare kjører frem og tilbake er ikke så interessant. Man må kunne slakke vinsjene, slippe dørene, ta dem opp på dekk og sånn.

Eydàlvur forteller at de har en klubb hvor modellbyggerne møtes for å teste ut redskapen sammen, men at det dessverre blir altfor sjeldent.

Skroget av «Holmøy» har i så måte hatt vann under kjølen bare én gang, for å teste om ballasten var rett utregnet. Noen plan for når den sjøsettes i ferdig versjon er det nok ingen vits å spørre om. Her jobbes det med hobbygleden i fokus og den dagen man er ferdig, da står jo båten der - ferdig.

Og da er det bare å begynne å se seg om etter den neste utfordringen.