Få endringer i minsteprisene

Fra i dag av er det nye dynamiske minstepriser for flere fiskeslag og skalldyr, melder Norges Råfisklag.

Dynamisk minstepris kongekrabbe

11.05-07.06 08.06-05.07 Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Hannkrabbe over 3,2 kg 185,00 190,00 Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 180,00 185,00 Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 135,00 140,00

Dynamisk minstepris torsk

08.06-21.06 22.06-05.07 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 27,25 27,25 Torsk 2,5-6,0 kg 25,25 25,25 Torsk 1,0-2,5 kg 24,00 24,00 Torsk under 1,0 kg 21,25 21,25 Rund Torsk over 9,0 kg 18,17 18,17 Torsk 3,7-9,0 kg 16,83 16,83 Torsk 1,5-3,7 kg 16,00 16,00 Torsk under 1,5 kg 14,17 14,17 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 20,83 20,83 Levendetorsk minst 2 kg 22,83 22,83 Levendetorsk 1-2 kg 15,83 15,83 Levendetorsk under 1 kg 12,33 12,33

Dynamisk minstepris sei

08,06-21.06 22.06-05.07 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Sei over 2,3 kg 9,90 9,80 Sei 1,2-2,3 kg 8,90 8,80 Sei under 1,2 kg** 7,15** 7,15** Sløyd med hode Sei over 2,6+kg 8,80 8,71 Sei 1,3-2,6 kg7,97 7,91 7,82 Sei under 1,3 kg** 6,36** 6,36** Rund * Sei over 3,1 kg 7,03 6,96 Sei 1,6-3,1 kg 6,29 6,22 Sei under 1,6 kg** 5,00** 5,00**

* Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

**Norges Råfisklag og industrien er enig om å ta ut minste vektklasse for sei fra den dynamiske minsteprismodellen. Minsteprisene for nevnte kategori vil derfor stå uendret for omsetning fra og med 25. april 2020 inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2020.

Dynamisk minstepris rognkjeks

08,06-21.06 22.06-05,07 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Rogn av rognkjeks, utilvirket* 65,00 60,00 Rognkjeks, rund 13,00 12,00

Dynamisk minstepris hyse

09.03-19.03 **20.03 - inntil videre Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Hyse over 0,8 kg, krokfanget 16,50 12,00 Hyse over 0,8 kg 12,75 7,25 Hyse under 0,8 kg 8,75 4,25 Sløyd med hode Hyse over 0,98 kg, krokfanget 13,43 9,77 Hyse over 0,98 kg 10,38 5,90 Hyse under 0,98 kg 7,12 3,46 Rund * Hyse over 1,1 kg, krokfanget 11,49 8,27 Hyse over 1,1 kg 8,81 4,88 Hyse 0,9-1,1 kg 5,95 2,74

* Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

** Den dynamiske minsteprisen for hyse er suspendert fra og med 20. mars 2020 og inntil videre