Får 183 kroner for krabben

Fiskerne som har kvote i fangst etter kongekrabbe, kan glede seg over prisen i disse dager. – Da jeg startet å jobbe med krabbeeksport i 2015, så fikk fiskerne 75 kroner kiloen. I dag er prisen 183 kroner per kilo.

Det sier Fred W. Persen i transportselskapet DHL i Lakselv til ifinnmark.no (bak betalingsmur).

– Så prisveksten, og dermed inntjeningen for kongekrabbefiskerne, har vært formidabel, fastslår Persen overfor nettstedet.

– I perioden januar og februar ser vi for oss at volumet er så stort, at det er behov for å fly to avganger fra Lakselv til Oslo i uka. Flyene går hver tirsdag og fredag, forteller Persen.

Fisker Svein Lyder på Veidnesklubben gleder seg over prisene.

– Det er en enorm økning, og man har lyktes i Norge med å finne nøkkelen til å kunne sende krabbene levende ut i verden. Man har fått det til å fungere med fly til Banak blant annet med direkteruter til krabbene. Fiskekjøperne har lært seg å pakke den for å holde den levende, og fiskerne har behandlet den pent så den tåler mye, sier han til ifinnmark.no.