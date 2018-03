Får disp fra veiesystemet

Departementet har godkjent sløye- og veiesystemet som har vært utprøvd i Hovden og Havøysund.

Foto: Erik Jenssen

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Det bekrefter statssekretær Veronica Pedersen Åsheim overfor Kyst og Fjord.

- Det er tatt en beslutning om å gi dispensasjon. Det formelle vedtaket vil komme om kort tid, skriver Pedersen Åsheim i en epost tirsdag formiddag.

Dermed trosser departementet en klart uttalt skepsis fra ledelsen i Fiskeridirektoratet. Både fiskeridirektør Liv Holmefjord og flere andre i direktoratets toppledelse har i flere omganger uttalt seg klart negativt til å utvikle et system som ikke var i samsvar med gjeldende regelverk. Departementet ønsket imidlertid å få systemet utprøvd og ga klarsignal til et forsøksprosjekt, som i to omganger har fått tommelen opp av Nofima, sist gang i fjor høst. Nå kommer altså departementets konklusjon.

