Får doble antall krabbeteiner

Turistbedriftene i Øst-Finnmark vil fra i år få bruke inntil åtte teiner til fangst av kongekrabbe.

- Turistbedrifter i Øst-Finnmark får også i år anledning til å fangste kongekrabbe etter om lag samme lest som før. Men Fiskeridirektoratet har endret noe av retningslinjene for å kunne ta del i denne ordningen, skriver Fiskeridirektoratet.

De viktigste endringene som er gjort er at bedrifter som ønsker å tilby fangst av kongekrabbe som en del av opplevelsen, fra i år kan bruke åtte teiner totalt - mot tidligere fire per fartøy. Samtidig blir turistbedriftene pålagt hyppigere rapportering som skal skje via tekstmeldinger (SMS) til Fiskeridirektoratet region Nord. Rapportering skal nå skje etter hver tur.

Fiskeridirektoratet har samtidig vedtatt å endre kravet om kun én kongekrabbe delt på fire deltakende turister.

- Dette har vist seg vanskelig å etterleve og det settes nå i stedet en grense på 500 krabbe per måned, så lenge dette ikke overstiger det totale volumet som er avsatt til turistfiske hvert år, heter det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet minner for øvrig om at næringsaktørene plikter å sette seg inn i den aktuelle forskriften om fangst av kongekrabbe.

De andre retningslinjene er stort sett uendret.