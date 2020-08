Blåkveitefiskerne får ett døgn ekstra å fiske på - etter at dårlig vær ødela innspurten mot den opprinnelige sluttdatoen som var satt ved midnatt i dag.

Det betyr at siste frist for å ta opp redskapen fra sjøen nå er utsatt til tirsdag 18.augus klokken 23.59. Det gjør at fiskerne kan klare å ta det meste av kvoten på 3.100 tonn som var avsatt til siste periode.

Ifølge råfisklaget oversikt var det mandag morgen tatt 2.363 tonn fordelt på 254 fartøy i siste periode. Fram til midten av forrige uke så det ut som om kvoten skulle være i boks innen mandag, men mye dårlig vær sørget for landligge helt på tampen av sesongen.