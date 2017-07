Får fornyet raudåtekvota

Mens forvaltningsplanen for raudåte fortsatt er til behandling, fikk selskapet Calanus forlenget og femdoblet sin årlige forskningskvote.

Foto: Calanus

Calanus AS har til nå drevet sin virksomhet med basis i en forskningskvote på 1.000 tonn årlig. Denne utløper i 2017, og med usikkerhet rundt hvor lang tid det vil ta å få behandlet en forvaltningsplan, søkte Calanus tidligere i år Fiskeridirektoratet om å få forlenget sin tillatelse.

Det avslo Fiskeridirektoratet, men en anke til departementet førte i juni frem. Dermed får Calanus forlenget sin tillatelse med fem år. I tillegg er den økt fra 1000 til 5.000 tonn i året.

Egen fabrikk

Departementets beslutning er viktig for selskapets avklaringer om bygging av fabrikk. Selskapet driver sin produksjon av helsekostprodukter, protein og smakstilsetninger i leide lokaler hos Nofima i Tromsø, men planlegger å bygge en egen fabrikk. Ifølge nettavisen Vesterålen Online vil selskapet denne sommeren avgjøre hvor de investerer i ny fabrikk. Valget står mellom Tromsø eller Sortland, og byggingen vil begynne våren i 2018.

Viktig brikke

Avklaringen om fortsatt forsøkskvote er en viktig brikke i planleggingen.

– Vi vet ikke helt enda hvor fabrikken blir. Vi har ikke fått alle forhold avklart helt enda, og det er enda noe som gjenstår før spaden er i jorda. Men avgjørelsen som nå er tatt er en av de viktigste for at vi skal utvikle oss, sier daglig leder i Calanus, Gunnar Rørstad til vol.no.

Fiskerprotester

Fra fiskerhold har det vært høylytte protester mot tildelingen av fortsatt kvote - også fra det lokale fiskarlaget i kommunen som ligger an til å få en fabrikketablering.

– Jeg synes det er forferdelig, behandlingen av ny forvaltningsplan pågår enda, og er ikke evaluert enda. Jeg synes det er en risikosport å starte et så stort uttak. Dette er åta til fisken, i tillegg til at man også tar mye egg og larver, påpeker Willy Olsen overfor Vesterålen Online.