Får hjelp til å lete etter fisk i Polhavet

Den tyske isbryteren «Polarstern» skal hjelpe Havforskningsinstituttet med å lete fisk i Polhavet. I dag starter toktet som skal følge kjølvannet til Fridtjof Nansens «Fram»-ekspedisjon.

«Polarstern» skal fryse inn i isen og drive mot Nordpolen. Det skjer i forbindelse med det såkalte MOSAiC-prosjektet. Toktet kommer til å vare i 390 dager, og det deltar forskere fra 19 land, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Havforskningsinstituttet har ikke egne folk om bord, men vi skal få hjelp til å lete etter fisk i Polhavet. Det er for å få data til den såkalla Fiscao-prosessen. Der har Havforskningsinstituttet, sammen med forskere fra de andre signaturstatene, en rolle i arbeidet med å skaffe kunnskap om fiskebestandene i Polhavet, forteller forsker Harald Gjøsæter.

Den globale oppvarmingen gjør at havisen i Arktis smelter i et urovekkande høyt tempo. MOSAiC-forskerne skal samle inn data som kan bidra til å øke kunnskapen om klimaendringer og de konsekvensene det får for havisen.

Ekspedisjonen har fem fokusområder:

- Biogeokjemi

- Atmosfæren

- Havisen

- Havet

- Økosystemet

Ekkolodd

«Polarstern» skal bruke ekkolodd for å finne ut om det er fisk under isen i Polhavet.

– Universitetet i Stockholm sender professor Pauline Snoeijs Leijonmalm, og vi skal samarbeide med henne, forteller Gjøsæter.

Leijonmalm har allerede gjort en del akustiske målinger i Polhavet under et tokt med den svenske isbryteren «Oden».

– De gjorde interessante funn, men det viste seg at det akustiske utstyret om bord i «Oden» ikke egnet seg til å måle fisk. Derfor var det vanskeleg å tolke ekkogrammene på en god måte, forteller Gjøsæter.

Bedre forberedt

Denne gangen er både Havforskningen, som skal være med å tolke dataene, og de som skal bruke utstyret om bord, bedre forberedt.

– En av ekspertene våre på akustiske målingar har gitt råd om hvordan «Polarstern» kan måle fiskeforekomster på en god måte. Derfor er vi spent på hvilket resultat som kommer ut av dette toktet, sier Gjøsæter.

Den såkalte Fiscao-prosessen (Fiscao = Fish Stocks in the Central Arctic Ocean) tar sikte på å skaffe kunnskap om fiskeressursene i den delen av Polhavet som ligger utenfor de økonomiske sonene til kyststatene Grønland/Danmark, Canada, USA, Russland og Norge.

– Vi vet at det finst en del fisk like under isen, og også en og annan fisk nede på bunnen, men vi har ikke oversikt om det er så mye at det lønner seg å drive kommersielt fiske på disse bestandene. Det vet vi kanskje mer om når toktet med «Polarstern» er over om vel ett år, sier Gjøsæter.

Unik prosess

I Fiscao-prosessen har landene rundt Polhavet blitt enige om å forby kommersielt fiske inntil videre. Viktige fjernfiskeaktører som Kina, Japan, Sør-Korea, Island og EU er også villige til å til å avstå fra kommersielt fiske i den internasjonale delen av Polhavet uten at bindende reguleringer er på plass.

– Selv om det neppe blir aktuelt med industrialiserte fiskerier i selve Polhavet, er det unikt at det blir startet forskning i et område før fiskeflåten får slippe til. Det gjør det mulig å kartlegge fiskeforekomster som ikke er påvirket av fiskerier, sier forskingsdirektør Geir Huse.

– Vi er glade for at vi kan få hjelp frå MOSAiC-prosjektet, og vi ønsker alle deltakerne lykke til under det ambisiøse toktet med «Polarstern», avslutter han.