Får høyteknologisk fotograferingssystem

Havforskingsinstituttet investerer vel tre millioner kroner i fotograferingssystemet Deep Vision, som gjenkjenner og tar mål av fiskearter som passerer gjennom trålen.

Foto: Havforskningsinstituttet

Blant annet får forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» sin egen fotoboks til kartlegging av marine ressursar på sørlige breiddegrader.

– Etter mange års teknologiutvikling og testing i felt er Deep Vision godt tilpasset våre behov. Dette innkjøpet kompletterer utstyret vi alt har tatt i bruk her hjemme. I tillegg får «Dr. Fridtjof Nansen» også sitt eget Deep Vision-system, forteller forskingsdirektør Geir Huse på Havforskingsinstituttet (HI) til instituttets nettsider.

Helautomatisk fangstanalyse

Deep Vision er resultat av et flerårig samarbeid mellom Bergens-bedriften Scantrol Deep Vision og CRISP- senter for miljøvennlig fangst på HI.

Det avanserte kamerasystemet tar bilde av alt som passerer gjennom trålen, og kan brukes til å artsbestemme og lengdemåle fangsten. Deep Vision registrerer også hvor fisken opphold seg i havet da når han ble fanget. All informasjonen ble videresendt digitalt. Teknologien vant miljøprisen på fiskerimessa NorFishing i 2016.

Effektivt og bærekraftig

– Med Deep Vision får vi høyere kvalitet på toktdata som går inn i bestandsestimeringene våre. Vi kan verifisere med bilder det vi ser på ekkoloddet. Det kan i sin tur gi sikrere kvoteråd. Dessuten vil denne teknologien på sikt kunne endre prøvetakingen. Det blir behov for mindre fangster, og vi kan velge ut prøver mer selektivt ved å åpne og lukke trålsekken. Når vi ikke behøver å ta så mye fisk om bord, blir toktene våre både mer effektive og mer bærekraftige, sier Geir Huse, som nylig signerte innkjøpsavtalen med Scantrol.

Kommersielt interessant

I norske farvatn kommer HI i første omgang til å bruka Deep Vision på akustiske mengdemålingstokt i Norskehavet.

– Deep Vision er et godt eksempel på vellykket samarbeid mellom forsking og næringsliv. Det er vel 100 forskingsskip i verden som kan ha nytte av dette utstyret. På sikt kan teknologien også tas i bruk av kommersielle fiskefartøy, sier Geir Huse.