Får ja til Havfarm ved Hamarøy

Formannskapet i Hamarøy sier ja til at et 300 meter langt oppdrettsanlegg får operere over et stort areal på Vestfjorden.

Nordlaks har fått utviklingskonsesjoner nok til å realisere to såkalte «Havfarmer». Den ene skal ankres opp noen hundre meter fra land sørvest av Hadseløya, mens den andre skal operere dynamisk over flere oppankringspunkter over et stort kystnært område ved Hamarøy. Det melder Avisa Nordland.

Vil være her

Selskapet gjorde under et møte med kommunestyret i februar det klart at de ville se seg om etter alternative lokaliteter dersom de ikke fikk tillatelse i Hamarøy, men at det var sterkt ønskelig for dem å være her, ut fra infrastrukturen de allerede har på land. Nordlaks har blant annet etablert et stort settefiskanlegg i Hamarøy kommune.

Havfarmen skal etter planen være operativ i 2022.

Planene er tidligere møtt med skepsis fra fiskerhold.